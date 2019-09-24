К кинофикации Крыма посоветовали привлечь бизнес

Минкульт России заинтересован в привлечении частных сетей и предпринимателей к процессу кинофикации Крыма. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Владимир Мединский.

По его словам, в рамках такой программы частники работают зачастую эффективнее. «Именно поэтому я предлагаю Крыму взаимодействовать с предпринимателями, которые готовы заниматься этим бизнесом», — отметил министр.

Мединский добавил, что в ходе реализации проекта предполагается выделение средств на открытие кинозалов в городах, население которых составляет до полумиллиона человек — «фактически любом областном центре». Так, подчеркнул чиновник, на открытие кинозала может претендовать любой предприниматель, имеющий в собственности или на правах аренды подходящее помещение.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!