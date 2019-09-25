В России открыли доступ к крупнейшему хранилищу данных о музыке

Российская государственная библиотека (РГБ) имени Ленина открыла тестовый доступ к крупнейшей в мире музыкальной онлайн-энциклопедии Grove Music Online. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В частности, на ресурсе представлено более 50 тысяч статей экспертов с обзорами тем с научной точки зрения и обширной библиографией, а также около 33 тысяч биографических материалов о жизни композиторов, исполнителей и значимых деятелей в области музыки с подробными списками их произведений. Кроме того, имеются графические материалы соответствующей тематики.

«Это незаменимый инструмент для всех, кто интересуется исследованиями, преподаванием или просто изучением музыки. (...) Это идеальная отправная точка для научных исследований», — указано в сообщении.

Отмечается, что HTML-файлы энциклопедии доступны всем пользователями, а для того, чтобы читать и сохранять их в формате PDF, следует войти в свой персональный профиль. Тестовый доступ продлится до 18 октября текущего года.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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