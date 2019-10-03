Российская музыкальная школа получила новые инструменты впервые за 50 лет

Детская музыкальная школа №7 имени Рахманинова в Екатеринбурге впервые за 50 лет получила новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта Культура. Об этом сообщает «ФедералПресс».

«Приобретены два кларнета для занятий школьника и один полупрофессиональный для выступлений. Семь скрипок, три концертные мастеровые домры и три концертные мастеровые балалайки, одна гитара», — пояснила изданию директор учебного заведения Елена Бартновская.

По ее словам, самыми дорогими приобретениями стали три фортепиано «Михаил Глинка» и кабинетный рояль японского производства.

Кроме того, отметила Бартновская, на полученные средства в концертном зале школы установили новые кресла. Также был приобретен новый микшерный пульт, необходимый для проведения различных мероприятий.

Грант на приобретение новых инструментов был предоставлен музыкальной школе №7 по итогам конкурса в рамках нацпроекта «Культура». Всего учебное заведение получило более 7 миллионов рублей: 7 миллионов — из федерального бюджета, 2 миллиона — из областного, и еще около 210 тысяч — из муниципального. Такая же сумма была выделена еще одному екатеринбургскому заведению — музыкальной школе №11 имени Балакирева.

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!