Чукотке пообещали медийное оборудование для музея

Музей на Чукотке сможет модернизировать действующую экспозицию путем закупки нового медийного оборудования. Об этом сообщил представитель краеведческого музея городского округа Эгвекинот, передает ТАСС.

По его словам, закупка будет осуществлена, как только учреждению выделят средства на эти цели. Соответствующее соглашение уже достигнуто с Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Собеседник агентства подчеркнул, что поддержка стала возможна благодаря конкурсу музейных проектов, который организует РВИО. Как отметил представитель музея, данная программа способствует формированию у местных жителей чувства гордости за страну, патриотизма и ответственной гражданской позиции.

Выставка «Трасса Аляска — Сибирь» в чукотском музее посвящена перегону самолетов в период Великой Отечественной войны.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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