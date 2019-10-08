Российские ученые проследят за вечной мерзлотой

Ученые, работающие в научно-образовательном центре (НОЦ) в Тюменской области — Технологическом парке Тюменского государственного университета, займутся разработкой системы мониторинга изменений вечной мерзлоты в Арктике. Об этом сообщил ТАСС директор технопарка Евгений Голубев.

По его словам, работа будет вестись по заказу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Россия активно развивает инфраструктурные проекты в Арктике, соответственно, повышается потребность в оперативной оценке изменений вечной мерзлоты в Арктике. Проект оценки изменений вечной мерзлоты в Арктике позволит формировать прогноз по ее дальнейшей динамике», — пояснил Голубев.

Ожидается, что ученые приступят к разработке проекта в начале 2020-го и завершат ее к концу года. Запустить систему в работу планируется в течение нескольких лет.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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