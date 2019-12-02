В Туле приняли план по благоустройству

В Тульской области в 2020 году планируется благоустроить не менее 200 дворовых территорий, а также 16 парков и скверов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Работы будут вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подготовку смет необходимо завершить до 10 декабря.

В нынешнем году в области благоустроили 320 дворовых и 30 общественных территорий. Как сообщали в правительстве региона, план по благоустройству на 2019 год выполнен.

Городами с благоприятной средой в Тульской области признаны Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев. Еще пять городов — Узловая, Киреевск, Ефремов, Белев и Болохово — имеют индекс качества выше общероссийского.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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