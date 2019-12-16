Аварийные дома предложили расселять по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке. Своей идеей он поделился с газетой «Известия».

По его задумке, владельцы аварийного жилья, желающие самостоятельно найти подходящую квартиру, должны будут платить сниженную ставку не выше трех процентов годовых. При этом Фонд содействия реформированию ЖКХ должен будет взять на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей. «Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — пояснил он.

Член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров пояснил изданию, что законом при расселении аварийного жилья гарантируется сохранение площади и класса жилья. Как правило, под расселение даются многоквартирные дома, но у семьи, которая хочет улучшить условия проживания, должна быть возможность приобрести, например, частный дом или переехать в квартиру большей площади.

9 декабря в России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых. За жилищным кредитом могут обратиться молодые семьи и получатели земли в любом субъекте Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках программы «Дальневосточный гектар». Срок выплат по ипотеке — до 20 лет при ее размере до шести миллионов рублей включительно. Выдавать ипотеку по льготной ставке будут в течение пяти лет.

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