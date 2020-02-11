Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Согласно полученным данным, для 78 процентов россиян величина ежемесячного платежа оказалась важнее срока ипотечного кредита. При этом досрочно или частично досрочно погашать ипотеку намерены 44 процента опрошенных. Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита — отсутствие лишних денег, это указали 75 процентов опрошенных. При этом 22 процента не знают, зачем выплачивать ипотеку раньше срока.

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Также участники исследования рассказали, на что планируют потратить налоговый вычет на покупку квартиры. Выяснилось, что 73 процента респондентов намерены направить деньги на досрочное погашение кредита, а 24 процента планируют вложить их в ремонт. Еще три процента либо уже ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на себя: съездят в отпуск или обновят автомобиль.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года объем просроченной задолженности по ипотеке в России снизился незначительно — на 0,4 процента, до 72,6 миллиарда рублей. При этом в половине регионов некоторые россияне перестали платить по ипотеке. По оценкам специалистов, в целом по стране более более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир.

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