Обозначены масштабы предстоящего роста цен на жилье в России

Жилая недвижимость в России в 2020 году может подорожать в среднем на 13-15 процентов. Такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

На Дальнем Востоке, по словам эксперта, вероятны большие масштабы роста цен — на 25-30 процентов — из-за ипотеки под два процента. Алексеенко обозначил снижение объемов предложения нового жилья: еще полгода назад этот показатель равнялся 130 миллионам квадратных метров, а в настоящее время он едва превышает 100 миллионов. Таким образом, предложение сократилось примерно на 20 процентов.

Материалы по теме «Дадим еще бабла, только пустите жить» Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья

С другой стороны, подчеркнул эксперт, спрос на квартиры повышается из-за развития государственных программ поддержки покупателей: это выдача материнского капитала с рождением первого ребенка, льготная ипотека под шесть процентов, дальневосточные кредиты под два процента. Растущий спрос позволяет застройщикам увеличивать ценники, при этом себестоимость строительства жилья практически не меняется, указал глава РАСК.

Ранее в феврале член Совета Федерации Сергей Лисовский заявил, что цены на жилье в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25 процентов. По его словам, предстоящий рост будет обусловлен высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru