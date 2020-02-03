В Москве подорожало вторичное жилье

За январь 2020-го квадратный метр вторичной жилой недвижимости в российской столице подорожал на 0,6 процента, до 179,6 тысячи рублей (без учета элитных предложений), следует из материалов аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), предоставленных «Ленте.ру».

Наиболее существенно за месяц выросла стоимость «квадрата» в сталинках, старых и современных панельных домах — на 0,9 процента, до 195 тысяч, 153,6 тысячи и 168,6 тысячи рублей соответственно. Типовая панель в Москве стала дороже на 0,3 процента (157,4 тысячи рублей за квадратный метр в среднем), «старый кирпич» — на 0,4 процента (168,7 тысячи рублей за метр). Современный «монолит-кирпич» прибавил в цене 0,8 процента (198,85 тысячи рублей за «квадрат»).

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«За счет вымывания наиболее доступных лотов и изменения структуры предложения цены на вторичном рынке Москвы в целом развернулись в рост. Но дорогой сегмент по-прежнему тормозит — в бизнес-классе все еще слишком много переоцененных квартир», — отмечают аналитики.

В рейтинге районов по темпам роста цен на жилье первые строчки заняли Юго-Восточный и Южный округа, где «вторичка» за месяц подорожала на 1,2 и 1,1 процента соответственно. Последняя строчка досталась Центральному округу — здесь средний ценник уменьшился на 0,3 процента.

Ранее сообщалось, что за 2019 год квадратный метр вторичного жилья подорожал в 64 из 70 российских городов, где население превышает 300 тысяч человек. В четырех муниципалитетах ценник снизился, в одном остался неизменным. Наиболее заметно за год прибавил в цене «квадрат» во Владивостоке — 18 процентов.

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