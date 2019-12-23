В Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей

Самая дорогая московская «однушка» стоит 300 миллионов рублей, следует из материалов агентства недвижимости Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, всего на московском рынке жилья продается почти две сотни однокомнатных квартир по цене свыше 50 миллионов рублей. Большинство из них — 180 объектов — расположены в Центральном административном округе (ЦАО) города. Здесь же предлагается и самая дорогая столичная «однушка». Средняя площадь элитных однокомнатных квартир в ЦАО — 127 квадратных метров, цена «квадрата» — 620 тысяч рублей.

Кроме того, 13 однокомнатных квартир с ценником выше 50 миллионов нашли в Западном округе Москвы. Здесь максимальная цена предложения составляет 120 миллионов рублей, средняя площадь — 90,5 квадратного метра. В Северном и Северо-Западном округах представлено по одному подобному лоту. Наиболее дорогой из них продается за 55 миллионов, его площадь — 103 «квадрата».

«"Однушки" в общепринятом понимании и стоимостью более 50 миллионов можно назвать редкостью, — отмечают риелторы. — Чаще всего это квартиры с площадью, которая при грамотном зонировании может позволить сделать в помещении несколько отдельных комнат».

Ранее в декабре риелторы заявили, что в российской столице порядка 95 процентов вторичных квартир бизнес-класса и элитных выставлены на продажу по завышенным ценам. По их наблюдениям, спрос на люксовую «вторичку» в Москве, основной объем которой был введен в эксплуатацию в 90-х и начале 2000-х, снизился до минимальных показателей.

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