Раскрыта настоящая причина роста цен на квартиры в Москве

К декабрю средняя стоимость квадратного метра вторичных квартир в Москве достигла 212 тысяч рублей — это рекордный для города уровень. Но в реальности дорожает лишь определенная категория объектов, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, «квадрат» вторичной недвижимости в столице подорожал в условиях заметного ослабления спроса. С одной стороны, это произошло по статистической причине — из-за накопления в продаже дорогостоящих лотов, а также перехода с «первички» на «вторичку» больших объемов нового жилья (оно традиционно дороже, чем советский жилой фонд). С другой стороны, начали повышать цены владельцы дешевых качественных квартир, так как таких лотов в городе становится все меньше.

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«Стоимость предложения увеличивают и продавцы квартир в районах, где планируются масштабные изменения в структуре жилищного фонда в ходе реализации программы реновации, — указывают в «ИНКОМ». — Они ожидают, что облик этих локаций улучшится, в том числе благодаря появлению новых объектов торговой, социальной и транспортной инфраструктуры».

Реальный рост цен по итогам сделок наблюдается лишь в определенной категории объектов, чаще всего реализуемых с премией, утверждают эксперты. Это однокомнатные и, реже, наиболее бюджетные двухкомнатные квартиры с отличными качественными характеристиками, без юридических изъянов, расположенные в районах с развитой инфраструктурой, в современных домах. По наблюдениям специалистов, на пять таких лотов сейчас приходится десять потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что в период с июля по сентябрь 2019-го московское управление Росреестра зарегистрировало на десять процентов меньше сделок с вторичным жильем, чем во втором квартале текущего года. Только за сентябрь продажи «вторички» в столице упали на шесть процентов.

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