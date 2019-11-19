Москвичи бросились скупать вторичное жилье

В октябре этого года было зарегистрировано 12,6 тысячи сделок купли-продажи жилья в Москве — на 26 процентов больше, чем месяцем ранее. Это максимальный показатель за последние полгода, сообщается на сайте Росреестра.

Число сделок в октябре текущего года сократилось на 22 процента по сравнению с октябрем 2018-го. Всего же за 2019 год Росреестр зарегистрировал 117,9 тысячи переходов прав — на три процента меньше, чем в прошлом году.

Представитель Росреестра заявил, что подобная тенденция уже несколько лет сохраняется на вторичном рынке недвижимости. После сентябрьского спада обычно наблюдается резкий рост количества заключенных сделок. В службе утверждают, что это свидетельствует о стабильном спросе на «вторичку» столицы.

В сентябре этого года квадратный метр вторичного жилья в Москве, не учитывая элитную недвижимость, в среднем стоил 195 тысяч рублей.

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