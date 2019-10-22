В Москве обвалились продажи вторичного жилья

В период с июля по сентябрь 2019-го московское управление Росреестра зарегистрировало на десять процентов меньше сделок с вторичным жильем, чем во втором квартале текущего года. Только за сентябрь продажи «вторички» в столице упали на шесть процентов, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным регистраторов, за третий квартал в Москве было проведено 33,3 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, в то время как во втором квартале этот показатель составил 36,9 тысячи. Всего с начала 2019-го в городе заключено 105,3 тысячи сделок с «вторичкой».

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В первом месяце осени зарегистрировано 10 тысяч договоров купли-продажи неновой недвижимости против августовских 10,7 тысячи.

«В сентябре столичный Росреестр зарегистрировал наименьшее за 2019 год количество переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, если не брать во внимание январь, для которого сокращение числа сделок носит традиционный характер, — говорится в сообщении. — Однако в целом отрицательная динамика на вторичном рынке жилья в первый месяц осени повторяется четвертый год подряд: сентябрь стабильно уступает августу по объему оформленных переходов прав в среднем на 10,5 процента. В текущем году данный показатель ниже среднего — снижение составило шесть процентов».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве (без учета сегмента элитной недвижимости) достигла 195 тысяч рублей.

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