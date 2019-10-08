В России подскочили цены на жилье

Цены на вторичную жилую недвижимость в России выросли за год в среднем на 7,4 процента. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах компании «Авито-Недвижимость».

Средняя по стране стоимость квадратного метра бывшего в употреблении жилья достигла к сентябрю 2019-го уровня в 65,4 тысячи рублей за метр. Как отмечают аналитики компании, это рекордный с 2015 года уровень. Жилье подорожало во всех регионах России без исключения, при этом самые высокие темпы удорожания продемонстрировала республика Татарстан. Метр вторичного жилья в республике за год прибавил в цене 14,1 процента, достигнув 47 тысяч рублей.

Второе и третье места по темпам роста цен на «вторичку» показали, соответственно, Иркутская и Ленинградская области. В Иркутской области показатель вырос на 13 процентов (до 43,3 тысячи рублей), в Ленинградской — на 11 процентов (до 69,8 тысячи рублей).

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Минимальная стоимость вторичного жилья среди российских регионов, по статистике «Авито-Недвижимость», зафиксирована в Челябинской области (30,3 тысячи рублей за метр), Алтайском крае и Пермском крае (35,6 и 36,9 тысячи рублей за метр соответственно). Максимальная — в Москве и Санкт-Петербурге: 216 и 134 тысячи рублей за квадратный метр.

Тренд на удорожание вторичного жилья в России аналитики компании объясняют сниженеим ипотечных ставок. «В дальнейшем мы не ждем резких скачков в стоимости квадратного метра: покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды», — комментирует исследование руководитель направления вторичной недвижимости и аренды «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

Ранее стало известно о том, что средний срок продажи вторичного жилья в России составляет 90 дней. Быстрее всего квартиры продаются в Кисловодске (26 дней), Новороссийске (38 дней) и Нефтекамске (40 дней).

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