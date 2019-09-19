Выходцы с Кавказа и из Средней Азии начали скупать жилье в Москве

В 2019 году четверть сделок с трех- и четырехкомнатными «вторичными» квартирами стоимостью до 15 миллионов рублей заключается приезжими из стран ближнего зарубежья — преимущественно с Кавказа и из Средней Азии. Об этом говорится в материалах «ИНКОМ-Недвижимость» (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Аналитики компании отмечают, что чаще всего такие покупатели интересуются трехкомнатными квартирами, в которых планируют проживать большой семьей. Как правило, по данным ИНКОМ, выбор падает на квартиры в старых домах на первом либо последнем этаже, часто с окнами, выходящими на трассу.

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«Мы наблюдаем рост активности со стороны покупателей из ближнего зарубежья — приезжих из среднеазиатского и кавказского регионов. Нередко они обладают крайне ограниченным бюджетом, ориентируясь главным образом на возможность закрепиться в столице вместе со всей своей большой семьей. Более того, некоторые минусы для них таковыми не являются — скажем, в силу определенного уклада жизни и бытовых привычек их полностью устраивает проживание на первом этаже», — поясняет директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома, уточняя, что доля покупателей данной целевой группы в спросе на самые недорогие столичные «трешки» составляет 25 процентов.

Среди клиентов из дальнего зарубежья, интересующихся недорогими многокомнатными квартирами в столице, по статистике компании, лидируют китайцы.

Ранее аналитики одного из петербургских агентств недвижимости сообщали о росте спроса на покупку жилья в городе со стороны приезжих с Украины, из Белоруссии и Киргизии.

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