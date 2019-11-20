Определены районы Москвы с быстро дорожающими квартирами

С прошлой осени наибольший рост стоимости вторичного жилья в Москве был зафиксирован в районе Фили-Давыдково: квадратный метр здесь подорожал более чем на 16 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В октябре 2018-го «квадрат» в Фили-Давыдково стоил 220 тысяч рублей, год спустя — более 256 тысяч рублей, подсчитали аналитики. Столь резкую динамику они объясняют тем, что в этом районе строят много жилья бизнес-класса, которое со временем переходит на вторичный рынок, провоцируя увеличение средних ценовых показателей.

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В пятерку районов, где «вторичка» за год существенно подорожала, также вошли: Западное Дегунино (плюс 16 процентов), Нижегородский, Дмитровский и Головинский (во всех трех квадратный метр прибавил в цене 15 процентов).

«В некоторых районах из списка (главным образом в Головинском, Фили-Давыдково и Нижегородском) вероятны масштабные изменения жилищного фонда вследствие реализации программы реновации, — отмечают в «ИНКОМ». — Собственники выставленной здесь на продажу недвижимости, понимая, что качество жизни и облик этих локаций улучшатся, начинают повышать цены».

Ранее в ноябре были названы районы Москвы с наибольшими объемами дорогого жилья. Таковыми оказались Хамовники, Раменки, Якиманка, Тверской район и Арбат.

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