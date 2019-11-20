Названы самые дорогие районы Москвы

Больше всего жилья элит-класса представлено в московских районах Хамовники, Раменки, Якиманка, Тверской и Арбат. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

На Хамовники приходится 11 проектов — это 28,5 процента предложения всей «элитки». Один из них, жилой комплекс «Жизнь на Плющихе» — первый в России дом, получивший золотой сертификат международной системы экологической оценки LEED. Цены в районе начинаются в среднем от 500 тысяч рублей за квадратный метр, но в отдельных проектах и от 900 тысяч.

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В Раменках представлено всего два проекта (17,9 процента предложения) — жилой комплекс «Вишневый сад» на Мосфильмовской улице и «Снегири Эко» рядом с природным заказником «Долина реки Сетунь». Минимальная стоимость «квадрата» равняется 478-500 тысячам рублей.

Район Якиманка из-за своего расположения и зданий «с историей» обойдется дороже. Здесь придется отдать не меньше 600 тысяч рублей за квадратный метр, а за жилье на Софийской набережной на «Золотом острове» (остров Балчуг) и в отреставрированных особняках XIX века — 900 тысяч. В Якиманке сосредоточено 16,1 процента предложения.

Тверской район примечателен апарт-комплексом Caméo Moscow Villas, состоящим из 17 вилл (700 тысяч рублей за «квадрат»). Один из самых дорогих объектов — отреставрированный бывший доходный дом Леве с винным магазином, построенный в начале XX века. Минимальная цена квадратного метра в особняке — почти 1,5 миллиона рублей. На Арбате же цены колеблются в районе 555-750 тысяч рублей за «квадрат». В основном элитная недвижимость здесь представлена апарт-комплексами.

В настоящее время жилье элитного сегмента составляет 6,2 процента от общего объема предложения в новостройках Москвы.

Ранее эксперты подсчитали, что элитная жилая недвижимость в Москве дорожает быстрее всего по сравнению с мировыми столицами. За год к сентябрю 2019-го жилье данного сегмента выросло в цене в среднем на 11 процентов.

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