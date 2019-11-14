Москва стала первой в мире по темпам роста цен на дорогое жилье

За год к сентябрю 2019-го элитная жилая недвижимость в Москве подорожала в среднем на 11 процентов, следует из материалов, опубликованных на сайте консалтинговой компании Knight Frank.

Это самый высокий показатель роста цен среди мировых столиц. Аналитики объясняют резкое удорожание люксового жилья в Москве усиливающимся спросом на него. Кроме того, средние ценовые показатели выросли из-за завершения строительства ряда элитных жилых комплексов в районах с традиционно высокой стоимостью недвижимости (Тверском и в окрестностях улицы Остоженки).

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На втором месте в мире по темпам увеличения цен на «элитку» — Франкфурт (плюс 10 процентов за год), на третьем — Тайбэй (плюс 9 процентов). В первую десятку рейтинга также попали Манила, Гуанчжоу, Цюрих, Мадрид, Берлин, Женева и Дели, где ценники выросли на 4-7 процентов.

Падение стоимости элитного жилья за последние 12 месяцев зафиксировано в 11 городах мира из числа крупнейших. Наибольшее — на 13 процентов — в Сеуле.

В конце октября около Кремля нашли жилье за три миллиарда рублей. Апартаменты площадью 1,2 тысячи квадратных метров, расположенные в жилом комплексе на Софийской набережной, признаны самой дорогой квартирой на московском рынке новостроек.

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