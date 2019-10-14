Около Москвы нашли сотню домов на 200 миллиардов рублей

Суммарная стоимость 100 самых дорогих домов, выставленных на продажу в Подмосковье, к осени 2019-го достигла 2,91 миллиарда долларов (187 миллиардов рублей), следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За год с сентября 2018-го этот показатель увеличился на 9 процентов. Традиционно большинство — 62 процента — объектов из топ-100 предлагаются на Рублево-Успенском шоссе. Вторым по насыщенности дорогостоящими домами направлением является Новорижское шоссе, где представлено 22 процента элитных резиденций из рейтинга. Десять домов расположены на Минском и Сколковском шоссе, остальные направления в списке представлены единичными вариантами.

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Самый дешевый дом из списка стоит 9 миллионов долларов (почти 580 миллионов рублей). Средняя площадь коттеджа в сотне самых дорогих — 1,94 тысячи квадратных метров, а средний размер участка — 125 соток, подсчитали аналитики.

Летом 2019-го стало известно, что суммарная стоимость всех объектов, выставленных на продажу на подмосковном рынке элитного загородного жилья, составляет 547 миллиардов рублей — почти в 2,4 раза больше, чем стоимость проекта строительства Крымского моста. Всего около Москвы покупателям предлагается около 2,8 тысячи дорогих коттеджей, таунхаусов и участков. Самый высокий средний бюджет предложения домов на вторичном рынке зафиксирован на Рублевке — 320,4 миллиона рублей.

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