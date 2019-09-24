Определены регионы России с дешевыми дачами

Самые дешевые российские дачи предлагаются покупателям в Ивановской и Кировской областях, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в обоих регионах загородный дом для летнего проживания обойдется в среднем в 430 тысяч рублей. В десятку локаций с недорогими дачами также попали Владимирская, Белгородская, Оренбургская, Новгородская, Орловская, Брянская, Вологодская области и Республика Бурятия. В них средняя стоимость дома равна 477-596 тысячам рублей.

Самая дорогая «загородка» в свою очередь продается в Москве — семь миллионов рублей за объект в среднем. На втором месте Московская область (пять миллионов), на третьем — Севастополь (3,74 миллиона).

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Среднестатистическая российская дача стоит 1,25 миллиона рублей, подсчитали эксперты. За лето 2019-го цена загородного дома увеличилась на 0,2 процента — существенно меньше, чем обычно: в прошлые годы «загородка» дорожала летом на 4-8 процентов.

«На цены повлияла в первую очередь дачная реформа, увеличившая стоимость содержания домиков на шести сотках, — поясняется в предоставленных материалах. — Не последнюю роль сыграло и холодное лето, выдавшееся в этом году — оно явно остудило энтузиазм потребителей».

Ранее в сентябре стало известно, что в Подмосковье возобновился рост спроса на ультрадорогие загородные особняки. По данным риелторов, только за первое полугодие 2019-го в области было заключено три сделки по приобретению домов стоимостью от 10 миллионов долларов. В том числе был реализован коттедж, выставленный за 30 миллионов долларов.

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