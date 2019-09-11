Москвичи разлюбили дачи

Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье летом 2019 года упал на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдыхающие все чаще предпочитают базы отдыха съемным коттеджам, считают аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

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Летом 2018-го спрос на загородную недвижимость подскочил на 30 процентов по сравнению со средними показателями предыдущих сезонов, но это было связано с притоком клиентов из-за проведения в России чемпионата мира по футболу. В нынешнем году спрос на аренду дач, несмотря на значительное падение по отношению к 2018-му, все же превысил среднюю сезонную норму на 12 процентов. Объем предложения по аренде снизился на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Однако значительная часть отдыхающих в Подмосковье выбирает теперь отнюдь не дачи: с каждым годом в области появляется все больше гостиниц, отелей и пансионатов, где обеспечен достойный уровень сервиса», — пояснила заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Средняя стоимость найма загородного жилья летом 2019 года также снизилась — падение составило 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Арендная ставка коттеджей этим летом была на уровне в среднем 120 тысяч рублей в месяц против 150 тысяч летом 2018 года. Средняя цена аренды дач уменьшилась на девять процентов — с 55 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц.

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