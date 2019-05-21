В России подешевели дачи

За год дачи выросли в цене в 23 российских регионах, в остальных субъектах федерации цены снизились. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В среднем по стране дачная недвижимость за год подешевела на 8,1 процента. Особенно заметной отрицательная динамика оказалась в Бурятии —дачи в регионе подешевели на 17,7 процента. Похожие показатели у Владимировской и Кемеровской областей — минус 16,7 и минус 15,1 процента соответственно.

В число регионов с наиболее заметно подешевевшими за год дачами вошли также республика Коми и Ивановская область — здесь средняя стоимость домов снизилась на 14,6-14,9 процента.

«Мы наблюдаем, что все большее количество дач выставляется на продажу, а спрос на них идет на убыль. Этот актив все труднее продать, и цены год от года снижаются. В связи с дачной реформой серьезно увеличилась стоимость содержания этой недвижимости, и многие задумались о том, чтобы избавиться от прежде любимых шести соток. Изменения в законодательстве подтолкнули многих собственников не к переоформлению собственности, а, наоборот, к ее продаже», — прокомментировал тренд Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир».

Ранее о стагнации на рынке загородного жилья Московской области сообщили аналитики «Инком-Недвижимость». По их данным, в регионе снижается и количество, и качество предложения коттеджей и дач, а в структуре предложения продолжают доминировать участки без подряда (72 процента).

По статистике «Инкома», не менее половины застройщиков загородного рынка Московской области стремятся выйти из бизнеса, еще около 40 процентов заморозили свои проекты, и только десять процентов чувствуют себя уверенно.

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