Раскрыта стоимость самой дорогой подмосковной усадьбы

Самая дорогая загородная усадьба Московской области предлагается в аренду за 150 тысяч долларов (около десяти миллионов рублей) в месяц. Об этом говорится в материалах компании ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В такую сумму собственники оценили 700-метровый дом в подмосковной деревне Большое Сареево. Усадьба располагает участком в 1,6 гектара, на котором размещен искусственный пруд с зоной отдыха.

Второе место по стоимости аренды занимает усадьба в поселке «Жуковка-21», которую предлагается снять за 7,76 миллиона рублей в месяц. Площадь дома — 900 квадратных метров, участка — 50 соток. Третье место занял дом в поселке Agalarov Estate. Объект площадью 1900 «квадратов» на участке в два гектара сдается за 6,47 миллиона рублей в месяц.

В число самых дорогих подмосковных усадеб, по данным ЦИАН, вошли также объекты на Николиной горе (1000 квадратных метров на 60 сотках) и в поселке «Жуковка-21» (1116 квадратных метров на 50 сотках) — оба предлагается арендовать за 5,18 миллиона рублей в месяц.

Ранее аналитики «Миэль-Аренда» составили рейтинг самых дешевых предложений съемного загородного жилья на Рублево-Успенском направлении. По их данным, минимальная стоимость аренды на Рублевке составляе 40 тысяч рублей, в таком бюджете можно арендовать небольшое жилье в состоянии, требующем ремонта. Ставки аренды комфортного жилья начинаются от 70 тысяч рублей в месяц.

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