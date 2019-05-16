Подмосковные поселки опустели

На рынке загородной недвижимости Московской области продолжается стагнация: по оценкам работающих с коттеджными поселками компаний, снижается и количество, и качество нового предложения. Об этом говорится в материалах «Инком-Недвижимость» (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

По статистике компании, в мае 2019-го в продаже находится 54,7 тысячи загородных объектов, что на 12 процентов ниже показателей аналогичного периода прошлого года. При этом 72 процента предложения относятся к сегменту участков без подряда, 14 процентов — квартиры в малоэтажных домах, на доли коттеджей и таунхаусов приходится лишь по 7 процентов.

«Стагнация является нынешней реальностью загородного рынка. Не только количество, но и качество нового предложения продолжает падать (...). Выходящие в течение последнего года проекты с застройкой исчисляются единицами. Покупатель ищет загородное жилье, в которое можно быстро переехать или где можно хотя бы начать делать ремонт, однако таких лотов на "загородке" сейчас не более пяти процентов», — констатирует директор департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Антон Архипов.

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Подавляющее большинство застройщиков пытаются уйти с рынка либо заморозить свою активность, отмечают в компании: около половины игроков рынка стремятся выйти из бизнеса, еще 40 процентов приостанавливают деятельность. В результате темпы вывода новых проектов сокращаются на 20 процентов ежегодно, подобная динамика, по прогнозу «Инкома», сохранится и в будущем.

В конце апреля 2019-го аналитики «Авито Недвижимость» сообщили об оживлении на российском рынке загородной недвижимости в первом квартале года. По их статистике, спрос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18 процентов, объем предложения — на 14 процентов. Особенно выраженным тренд оказался в Крыму и Краснодарском крае.

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