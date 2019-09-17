В России вырос спрос на роскошные загородные дома

В Подмосковье возобновился рост спроса на ультрадорогие загородные особняки. Большинство приобретаемых элитных объектов расположены на Рублево-Успенском шоссе, следует из материалов агентства Penny Lane Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, только за первое полугодие 2019-го в области было заключено три сделки по приобретению домов стоимостью от 10 миллионов долларов. В том числе был реализован коттедж, выставленный за 30 миллионов долларов. «Эта сделка была проведена не через агентство, и окончательная сумма продажи неизвестна — в компании допускают дисконт вплоть до 15 миллионов, — отмечается в предоставленных материалах. — При этом для брокеров высокого сегмента важен сам тренд — готовность покупателя рассматривать объекты стоимостью выше 10 миллионов».

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За весь 2017 год на загородном рынке в высокобюджетном сегменте было заключено семь сделок (самый дорогой объект был продан за 29,6 миллиона долларов). За 2018 год продали на один объект меньше, а самой высокобюджетной покупкой стал дом за 16,2 миллиона долларов, указывают в Penny Lane.

В совокупности за период с 2015 года по текущий момент в ценовом сегменте от 10 миллионов долларов были заключены 22 сделки. «Из них один дом продан на территории Москвы, другой на Новорижском шоссе, три на Сколковском шоссе, все остальные высокобюджетные объекты куплены на Рублево-Успенском шоссе», — уточняют риелторы.

Ранее в сентябре эксперты оценили среднюю стоимость элитного домовладения на Рублевке в 315 миллионов рублей. По их данным, с января текущего года цена высокобюджетных объектов на Рублево-Успенском шоссе сократилась на 8 процентов.

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