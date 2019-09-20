«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей

В лондонском Хампстеде женщина возвела из строительного мусора дом, потратив на стройку миллион фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей). Местные власти приказали снести постройку, поскольку у ее создательницы не было разрешения на строительство. Об этом пишет The Sun.

Изначально художница Джита Лукка приобрела землю, участок обошелся ей в 700 тысяч фунтов стерлингов (примерно 56 миллионов рублей). Земля находится в Хампстед-Хит — одном из самых престижных районов Лондона; бывший владелец участка жил во временной постройке. В 2017 году Лукка начала на территории строительство необычного дома из переработанной фанеры, поддонов и брезента. Место работ художница обнесла высоким металлическим забором — это, как и конечный результат работ Лукки, не понравилось соседям.

Местные жители сочли дом художницы уродливым и портящим вид на пруд — соответствующую жалобу они направили властям. Совет лондонского боро (административная единица Лондона) Камден разобрался в ситуации и обязал женщину снести здание — но не из-за его эстетических характеристик: выяснилось, что у Лукки не было разрешения на строительство. На снос дома и освобождение территории женщине дали четыре месяца.

В августе россиянку Ларису Максимову осудили на пять лет за махинации с жильем. Женщина вместе со своим сыном незаконно строила многоквартирные дома на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. После Максимовы продавали квартиры в этих домах, не ставя покупателей в известность о незаконности стройки.

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