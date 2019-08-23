Россиянка втихую возвела несколько многоэтажек и заработала 100 миллионов рублей

Жительницу Екатеринбурга Ларису Максимову осудили на пять лет за мошенничество с жильем в особо крупном размере — сумма нанесенного ущерба приближается к ста миллионам рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, Лариса Максимова вместе со своим сыном Дмитрием незаконно строили многоквартирные дома на участках, предназначенных исключительно под индивидуальное жилищное строительство (дачи, частные дома на одну семью). Максимовы продавали квартиры в этих домах екатеринбуржцам, не ставя своих клиентов в известность о незаконности стройки и невозможности оформить покупку в собственность.

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Таким образом Максимовы обманула 84 покупателей жилья, получив от них 97,3 миллиона рублей. В сообщении прокуратуры подчеркивается, что сделки она проводила в офисах организаций, в которых работала. Максимовы не завершили строительство домов, в которых продавали недвижимость — суд признал эти постройки самовольными и подлежащими сносу.

Похожий случай в 2019 году произошел в Сочи: на одного из местных жителей подали в суд за незаконное строительство семиэтажного дома. Предприимчивый сочинец продал в этом доме 38 квартир на сумму 95 миллионов рублей.

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