Около Кремля нашли квартиру за три миллиарда рублей

Самой дорогой квартирой на московском рынке новостроек признаны апартаменты площадью 1,2 тысячи квадратных метров, расположенные в жилом комплексе напротив Кремля, следует из материалов агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Лот предлагается покупателям за 3,1 миллиарда рублей. В среднем новая элитная квартира в городе стоит почти 149 миллионов рублей, подсчитали аналитики. За третий квартал 2019-го квадратный метр на первичном рынке дорогой недвижимости прибавил в цене полтора процента, в настоящее время он стоит 953,5 тысячи рублей.

Самое дешевое элитное жилье можно найти в строящихся домах в районах Пресненский (от 20 миллионов рублей за лот), Замоскворечье (от 25 миллионов) и Якиманка (от 43 миллионов). По максимальным ценам в свою очередь реализуются квартиры и апартаменты в двух жилых комплексах в районе Якиманка (на Софийской набережной — за вышеуказанные 3,1 миллиарда, на Большой Полянке — за 1,4 миллиарда) и в «Москва-Сити» (Пресненский район, цена — 2,6 миллиарда).

Ранее в октябре стало известно, что по итогам третьего квартала 2019-го суммарная стоимость сделок с высокобюджетной недвижимостью в Москве превысила 26,5 миллиарда рублей, что является рекордной суммой за последние три года.

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