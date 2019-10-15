Застройщик выселил бездомных из приюта ради элитного ЖК

Британец Гарри Редкнапп получил разрешение выселить из отеля «Белгравия» в городе Борнмут (графство Дорсет) приют для бездомных, который размещался в здании с 1988 года. Об этом пишет The Sun.

Здание отеля было куплено принадлежащей Редкнаппу компанией Pierfront Developments. Компания дважды получила отказ городских властей по своей заявке на снос здания. Осенью 2019-го совет Борнмута согласовал снос здания. В связи с этим был разорван контракт с приютом для беспризорных, который арендовал здание «Белгравии» с 1988 года.

Обитатели приюта должны покинуть здание до 28 октября 2019 года. Некоторых из них уже переселили, другим планируют найти прибежище за муниципальный счет. После этого принадлежащая Редкнаппу компания Pierfront Developments сможет снести здание и построить на его месте элитный жилой комплекс. Соответствующий проект уже согласован: речь идет о жилом комплексе высокобюджетного уровня на 14 квартир.

Супруги Джерри и Венди Хант, в течение 31 года арендовавшие здание и занимавшиеся содержанием приюта, оказались не готовы к его закрытию ради строительства элитного жилья. «Когда мы начинали, я был еще относительно молод, и мне стыдно видеть, что все так кончается», — прокомментировал ситуацию 82-летний Джерри Хант, сын которого имеет инвалидность и также проживает в приюте.

В 2018 году лондонские бездомные «оккупировали» один из элитных городских особняков. Около двухсот человек временно пустили в здание на время сильного циклона «Зверь с Востока», однако после того как непогода закончилась, бездомные отказались покидать особняк.

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