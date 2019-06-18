Дом
 
Последние новости
России предсказали сокращение населения до 100 миллионов
Кричащий Киану Ривз позабавил пользователей сети
В Москве избили директора Фонда кино
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Выбран главный злодей из мира спорта
У «Голодных игр» появится приквел
Воздушная дозаправка МиГ-31 попала на видео
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
США приготовились ударить по Ирану
Новости партнеров

Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели

Перейти в «Мою Ленту»
Певец Шура

Продюсер российского поп-исполнителя Шуры (Александра Медведева) Павел Депершмидт рассказал о конфликте с новыми владельцами квартиры певца. Те подали на Шуру заявление в полицию, сообщает онлайн-издание Daily Storm.

«Квартира была куплена в новостройке. Певец на свои заработанные деньги делал ремонт и покупал всю мебель, соответственно, мы все вывезли. Когда новый хозяин въехал в квартиру, он вызвал полицию и подал заявление в правоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб», — приводит издание слова продюсера Шуры.

По словам Депершмидта, полицией ведется расследование по факту обращения новых хозяев квартиры. «Да, Шура теперь доказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, который покупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его», — отметил продюсер.

В конце апреля 2019 года суд отказал Александру Медведеву в удовлетворении иска о возврате квартиры, которой тот лишился в результате мошеннических действий. Инцидент произошел на этапе оформления сделки в начале 2000-х. Шура в тот период жизни злоупотреблял наркотиками и не был достаточно внимателен при подписании документов. «В свои 43 года я — бомж», — посетовал артист, рассказывая в телешоу о случившемся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диван, холодильник и плита: Шуру обвиняют в том, что он вывез мебель из своей квартиры
Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова
Певец Шура узнал о своей смерти и пережил «страшную ночь»
Ставший бомжом Шура рассказал о жизни с проституткой Танькой
Другие материалы рубрики
Дом00:0517 июня

«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»

Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
18:1514 июня

Найдена самая дорогая недвижимость мира

21:4417 июня

Найдена самая тесная квартира Москвы

22:5417 июня

Подмосковью предрекли рост ставок аренды жилья

Дом00:0515 июня

«А из нашего окна боль и пустота видна»

Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
16:5213 июня

Подмосковью пообещали меньше строек

10:4617 июня

В Москве подорожали дешевые квартиры

18:3417 июня

Российские пенсионеры стали активными ипотечниками

Дом00:05 5 июня

Атака дронов

Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
10:3211 июня

В России рекордно выросла ипотека

22:1516 июня

Названа главная опасность квартир-студий

15:5316 июня

Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано

Россия
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
Жители Чемодановки пожаловались на инфраструктуру села
России предсказали сокращение населения до 100 миллионов
Исчезнувшие из-за ручек ответы на ЕГЭ засчитают
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
США поверили в ядерное разоружение Северной Кореи
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто
Предсказана численность населения Земли к концу века
США приготовились ударить по Ирану
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский указал на ошибку Макрона
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Зеленский поставил России условия для переговоров
Зеленский предупредил Европу о «бикфордовом шнуре» Крыма и Донбасса
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Кудрин назвал главный позор России
Козак изучил информацию о росте цен на бензин
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Занемогший пассажир «Аэрофлота» оценил действия бортпроводников на отлично
Торговая война заставила американцев молить Трампа о пощаде
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Зампредставитель МВД России в Китае стал жертвой таксиста
Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет
В школе олимпийского резерва нашли тренера-педофила
Московские полицейские массово захотели уволиться
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Воздушная дозаправка МиГ-31 попала на видео
Загадочную Зону 51 показали в подробностях
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Все материалы
Спорт
«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»
Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
Выбран главный злодей из мира спорта
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Глава UFC допустил проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза
Французский клуб пополнился 12-летним Месси
Нурмагомедов вынудил малолетнего фаната «Барселоны» восславить «Реал»
Лучший боец UFC приготовился к последнему поединку
Все материалы
Культура
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
У «Голодных игр» появится приквел
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Умер актер из фильма «Амели»
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Кричащий Киану Ривз позабавил пользователей сети
Бастрыкина попросили проверить дела задержанных по аналогии с Голуновым
Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму
Иностранные спецслужбы попытались взломать российскую инфраструктуру
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
В Литве вновь обиделись на adidas из-за символики СССР
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото со ставшим матерью отцом
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
Умерла создательница синих джинсов
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Мощная турбулентность опрокинула тележку с кипятком на туристов
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов
Пассажир веселился на круизном лайнере всю ночь напролет и утонул в бассейне
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Отключенный от интернета любитель игр решил отравить семью
Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей
Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения
Посетительницу ресторана напоили моющим средством
Все материалы
Этому автомобилю 31 год. А на вид — не больше 20
Забытые концепты: Pontiac Pursuit
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Названы все цены на Renault Arkana
Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Найдена самая тесная квартира Москвы
Подмосковью предрекли рост ставок аренды жилья
В Москве подорожали дешевые квартиры
Все материалы