Шуру оставили бомжом

Российский поп-исполнитель Шура (Алексей Медведев) в своем Instagram-аккаунте сообщил об отказе Черемушкинского районного суда в удовлетворении иска о возврате квартиры.

«Сегодня состоялось очередное и последнее судебное заседание в Черемушкинском районном суде, который отказал мне в удовлетворении иска!» — написал Шура.

Певец пытался получить обратно жилье, которое, по его словам, утратил в результате мошенничества. Исполнитель отметил, что продолжит бороться за недвижимость. «Сдаваться и поднимать белый флаг я не собираюсь», — подчеркнул он.

По словам Медведева, в ходе судебного разбирательства был установлен факт мошенничества с его жильем. «Свидетель, экс-соучредитель компании ООО "ИСК Столица" Маркво Игорь, подтвердил, что он присутствовал, когда Лужков Александр давал указания переоформить мою квартиру на тот момент действующего сотрудника Арабова М.М., — написал певец. — То есть Маркво Игорь подтвердил, что было мошенничество».

Шура добавил, что рассчитывает на то, что после таких показаний «дело сдвинется в рамках уголовного».

О том, как исполнитель потерял квартиру, он рассказал в 2018 году в телешоу «Привет, Андрей». «В свои 43 года я — бомж», — посетовал артист.

Позже адвокат Шуры Алексей Панфилов раскрыл подробности аферы. По словам юриста, ее провернула строительная компания «Градострой», у которой певец приобрел дорогостоящую квартиру. В день сделки представители организации повторно продали жилье бывшему сотруднику аффилированной фирмы, а затем убедили Шуру, что он подписал договор дарения недвижимости. По словам Панфилова, одним из ключевых участников аферы был сын тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Александр.

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