Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова

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Адвокат певца Шуры (Александра Медведева) Алексей Панфилов рассказал журналистам, кто, по мнению подзащитного, лишил его дорогостоящей недвижимости. Об этом пишет Rambler News Service.

По словам юриста, аферу провернула строительная компания «Градострой», у которой в 2003 году Шура приобрел квартиру. В день продажи застройщик заключил еще одну сделку — с неким Муратом Арабовым, бывшим сотрудником компании «Столица». Затем Шуру убедили, что тот подписал договор дарения квартиры, хотя, по словам адвоката, в действительности этого не было.

«Александр никому ничего не дарил. Арабов (...) это экс-сотрудник "Столицы". Учредители компании "Столица" и у этого застройщика "Градострой"— одни и те же (...) Один — это сын [бывшего мэра столицы Юрия] Лужкова, Александр», — приводит слова Панфилова информагентство. По словам адвоката, именно учредители «Градстроя» и «Столицы» убедили певца в том, что он подарил свою недвижимость. Теперь защита намерена восстановить справедливость.

Ранее сообщалось о том, что Шура подал иск в Черемушкинский суд Москвы на человека, который обманом завладел его квартирой.

«Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания. Правда открылась (...), когда неизвестные попытались проникнуть (...) в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры», — отметили представители артиста, уточнив, что рыночная стоимость квартиры в 2018 году составляет 35 миллионов рублей.

Шура известен как автор хитов «Ты не верь слезам», «Холодная луна», «Твори добро« и др. В начале 2000-х певец принимал наркотики, однако ему удалось справиться с зависимостью.

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