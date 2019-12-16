В Москве признали неадекватными цены на квартиры из 90-х

В российской столице порядка 95 процентов вторичных квартир бизнес-класса и элитных выставлены на продажу по завышенным ценам. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, спрос на люксовую «вторичку» в Москве, основной объем которой был введен в эксплуатацию в 90-х и начале 2000-х, снизился до минимальных показателей. Покупатели в целом не готовы приобретать дорогостоящие квартиры. Кроме того, почти все такие объекты экспонируются по ценам, которые риелторы считают неадекватными.

Из-за этого сегмент дорогой вторичной недвижимости пребывает «в глубокой заморозке», подчеркивают эксперты. «На протяжении последних нескольких лет спрос здесь находился на крайне низком уровне, а к настоящему моменту — на минимальном, — признали они. — С одной стороны, виной тому непомерно высокие запросы собственников таких лотов. Причем у владельцев нет насущной необходимости как можно скорее выйти на сделку, поэтому если они и снижают стоимость своего предложения, то крайне медленными темпами. С другой стороны, снижается интерес покупателей к таким квартирам, в том числе предлагаемым по адекватным ценам. В условиях, когда большинство сограждан в прямом смысле слова считает каждую копейку, даже те люди, которые раньше не отличались бережливостью, начинают более рационально относиться к своим расходам».

По данным риелторов, повышенным спросом в Москве в настоящее время пользуются качественные бюджетные «однушки» и самые доступные «двушки».

Ранее, в ноябре, был назван самый выгодный для покупателей вид квартир в Москве. По мнению аналитиков, приобретатели вторичного жилья в столице, планирующие в дальнейшем сдавать квартиру в аренду, должны ориентироваться на студии и однокомнатные варианты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru