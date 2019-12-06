Россиянам предложат продавать квартиры по-новому

Минюст предлагает дать россиянам возможность продавать свое жилье на портале госзакупок. Об этом 6 декабря пишут «Известия».

В настоящее время физические лица не участвуют в государственных аукционах на закупку квартир (например, для сирот), так как для этого им нужно вносить крупный залог (от пяти до 30 процентов от цены сделки). Ведомство считает, что это ограничение необходимо снять. На проблему госзакупок недвижимости Минюст обратил внимание в докладе о результатах мониторинга правоприменения за 2018 год, с которым ознакомилось издание.

Как рассказал «Известиям» юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Павел Денисов, в 70-80 процентах случаев власти приобретают квартиры для детей-сирот в новостройках, при этом сделки обычно заключаются еще на этапе начала строительства. Так можно заплатить за квартиру меньше, но ждать ее приходится дольше.

Предложение Минюста позволит изменить ситуацию, уверен Денисов: если для сирот будет закупаться готовое к заселению вторичное жилье, очередь за ним заметно сократится. В свою очередь руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк отметил, что граждан, желающих реализовать квартиры через портал госзакупок, придется инструктировать, так как процедура продажи непроста.

Ранее в декабре стало известно, что депутаты Мосгордумы планируют разработать поправки в Гражданский кодекс, устанавливающие запрет на продажу микродолей в квартирах, где живут семьи. Предполагается, что эта мера позволит сократить число рейдерских захватов жилья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru