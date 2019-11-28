Названы лучшие для выплаты ипотеки регионы России

В среднем по России выплата ипотечного кредита на покупку однокомнатной квартиры занимает более десяти лет, но есть регионы, где избавиться от задолженности можно гораздо быстрее, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики портала выяснили, сколько времени потребуется жителям различных субъектов РФ на то, чтобы целиком выплатить ипотеку на «однушку». Подразумевалось, что первоначальный взнос за квартиру составляет 10 процентов, ставка по кредиту — также 10 процентов, на уплату целиком тратится зарплата одного члена семьи. Для расчетов использовались данные о средней стоимости жилья и доходах в разных регионах.

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Согласно результатам исследования, быстрее всего выплачивают ипотеку жители Челябинской области — за 2,8 года. В Красноярском крае «долговое рабство» длится три года, в Пермском крае, Свердловской, Ярославской и Самарской областях — 3,3-3,6 года. Менее четырех лет понадобится для возврата кредита в Ульяновской, Воронежской и Волгоградской областях.

«В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России, что сказывается и на сроках погашения ипотеки: 24 года, — констатируют эксперты. — Это при условии, что стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года составляет 7,34 миллиона рублей, а средняя зарплата — 59 тысяч рублей в месяц».

В Крыму погасить кредит на «однушку» можно за 9,1 года, в Подмосковье — за семь лет, в Санкт-Петербурге — за десять.

Ранее в ноябре россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке. Выяснилось, что 16 процентов ипотечников прибегают к помощи родителей, около четверти продают другую недвижимость, девять процентов берут потребительский кредит на первый взнос, три процента реализуют ценное имущество, два процента занимают деньги у друзей.

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