Ипотечные каникулы оказались бесполезны для россиян

Российский закон об ипотечных каникулах не работает для большинства заемщиков, говорится в материале проекта Общероссийского народного фронта (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Специалисты полагают, что для достижения целевых показателей федерального проекта «Ипотека» в закон необходимо внести поправки. На данный момент граждане, у которых резко снизился ежемесячный доход, не могут подтвердить это документально и получают от банков отказы в предоставлении ипотечных каникул. Это касается тех, у кого нет официального места работы, а также граждан, получающих зарплату «в конверте».
По информации ОНФ, от 14 до 38 миллионов россиян не платят налоги со своих доходов. Банки, чтобы не терять столь обширную аудиторию, разработали справку по внутренней форме организации и пользуются ею для перечня всех финансовых поступлений заемщика. Однако для предоставления ипотечных каникул такого документа оказывается уже недостаточно. Чтобы воспользоваться данным правом, потребуется справка НДФЛ-2. Но обычно она не демонстрирует ухудшения материального положения, так как граждане теряют, чаще всего, в своих неофициальных доходах.
«Поэтому выход только один — внести в закон об ипотечных каникулах поправки, позволяющие заемщикам доказывать снижение среднемесячного дохода альтернативными способами», — заявили в Общероссийском народном фронте.
Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах 1 мая 2019 года. Он позволяет получить полугодовую отсрочку платежа по кредиту для заемщиков, которые попали в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30 процентов). Нормы распространяются на жилищные кредиты как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа установлен в размере 15 миллионов рублей. Данные об отсутствии платежей на время оформленной отсрочки не заносятся в кредитную историю.