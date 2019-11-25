Ипотечные каникулы оказались бесполезны для россиян

Российский закон об ипотечных каникулах не работает для большинства заемщиков, говорится в материале проекта Общероссийского народного фронта (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Специалисты полагают, что для достижения целевых показателей федерального проекта «Ипотека» в закон необходимо внести поправки. На данный момент граждане, у которых резко снизился ежемесячный доход, не могут подтвердить это документально и получают от банков отказы в предоставлении ипотечных каникул. Это касается тех, у кого нет официального места работы, а также граждан, получающих зарплату «в конверте».

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По информации ОНФ, от 14 до 38 миллионов россиян не платят налоги со своих доходов. Банки, чтобы не терять столь обширную аудиторию, разработали справку по внутренней форме организации и пользуются ею для перечня всех финансовых поступлений заемщика. Однако для предоставления ипотечных каникул такого документа оказывается уже недостаточно. Чтобы воспользоваться данным правом, потребуется справка НДФЛ-2. Но обычно она не демонстрирует ухудшения материального положения, так как граждане теряют, чаще всего, в своих неофициальных доходах.

«Поэтому выход только один — внести в закон об ипотечных каникулах поправки, позволяющие заемщикам доказывать снижение среднемесячного дохода альтернативными способами», — заявили в Общероссийском народном фронте.

Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах 1 мая 2019 года. Он позволяет получить полугодовую отсрочку платежа по кредиту для заемщиков, которые попали в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30 процентов). Нормы распространяются на жилищные кредиты как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа установлен в размере 15 миллионов рублей. Данные об отсутствии платежей на время оформленной отсрочки не заносятся в кредитную историю.

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