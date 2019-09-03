Россияне отказались от ипотечных каникул

Российские банки в настоящее время не наблюдают всплеска клиентских обращений, связанных с возможностью оформления ипотечных каникул. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали агентству сотрудники крупнейших кредитных организаций, за месяц (гражданам разрешили брать паузу в выплате жилищных займов с 31 июля) они получили совсем немного соответствующих заявок. Большинство заемщиков просто просили разъяснить детали программы.
По словам представителя Сбербанка, только каждая третья консультация по ипотечным каникулам конвертируется в заявку. «Мы видим интерес клиентов к этому инструменту, но на данный момент он носит скорее консультационно-информационный характер», — отметил специалист.
Во всех опрошенных банках при этом заявили, что закон об ипотечных каникулах пока никак не повлиял на показатели деятельности кредиторов, ставки по ипотеке и планы по ее выдаче.
Президент Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах 1 мая 2019 года. Документ предусматривает возможность получения полугодовой отсрочки платежа по кредиту для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30 процентов). Нормы действуют для кредитов, взятых как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа при этом установлен в размере 15 миллионов рублей. Данные об отсутствии платежей на время оформленной отсрочки не заносятся в кредитную историю.