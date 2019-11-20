Для женщин придумали специальную ипотеку

Власти Казахстана планируют запустить программу жилищного кредитования, ориентированную исключительно на женщин. Об этом сообщает портал «Крыша» со ссылкой на министра национальной экономики страны Руслана Даленова.

В рамках программы представительницы прекрасного пола смогут получить заем по льготной ставке — 12 процентов годовых. «На днях Азиатский банк развития с Жилстройсбербанком подписали документы по новому проекту — "Женская ипотека", — отметил Даленов в ходе правительственного часа в мажилисе. — Льготные кредиты под 12 процентов годовых предоставляются исключительно женщинам. Гендерное бюджетирование — вопрос актуальный, мы будем его развивать».

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Предполагается, что «Женская ипотека» поможет более чем трем тысячам женщин улучшить жилищные условия с привлечением кредита. Проект ориентирован, в том числе, на жительниц сельской местности.

В феврале сообщалось, что мужчинам в России оформить ипотечный кредит проще, чем женщинам. Так, в 2018 году мужчины получали положительное решение по ипотечным заявкам в 65 процентах случаев, в то время как одобренных заявок от женщин оказалась на четыре процентных пункта ниже.

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