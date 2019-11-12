ВТБ снизил ставки по ипотеке

Банк ВТБ с 12 ноября 2019 года улучшает условия выдачи кредитов на жилье и снижает ставки в рамках всех программ ипотечного кредитования на 0,4 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что отныне ипотеку на готовое и строящееся жилье в банке можно оформить по ставке от 8,6 процента годовых. ВТБ также рефинансирует жилищные кредиты других банков под девять процентов годовых.

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«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее девяти процентов, — отмечается в сообщении. — Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в восемь процентов, обозначенному президентом России».

Ипотеку под 8,6 процента в ВТБ выдают при оформлении кредита на покупку просторных квартир (площадью от 100 квадратных метров). Дополнительные дисконты доступны пользователям дебетовых и кредитных карт банка. Кроме того, в ВТБ оформляют займы в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

В октябре стало известно, что лишь каждый пятый россиянин допускает возможность оформить жилищный кредит. 72 процента граждан страны полностью исключают для себя возможность пользования ипотекой. Основная причина, по которой люди не хотят брать деньги на приобретение недвижимости в банке, — плохое материальное положение.

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