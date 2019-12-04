Россиянка заболела и трижды лишилась квартиры

Московскую пенсионерку-инвалида выселяют из квартиры, которую успели без ее ведома три раза продать. Об этом пишет «Вести.ru».

Светлана Стрельцова рассказала изданию, что к ней внезапно пришел следователь из МВД Владислав Петровицкий. Мужчина буквально выломал дверь в квартиру и заявил, что он теперь новый собственник. Пенсионерка отметила, что странности начались еще в 2016 году, когда в квитанции за услуги ЖКХ поменялась фамилия плательщика. В то время женщина потеряла ногу после неудачной операции, внезапно объявились дальние родственники. Под предлогом ухода за больной они осмотрели жилплощадь и каким-то образом тайно ее переоформили. Это могло произойти либо при подделке паспорта, либо благодаря сговору с сотрудником МФЦ или Росреестра, объяснил адвокат Олег Сухов.

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В результате выяснилось, что квартиру продали за пять миллионов рублей. После совершения сделки она продавалась еще два раза — в 2018 и 2019 годах. В настоящее время на квартиру наложен арест на основании определения Никулинского районного суда города Москвы, заявили изданию в пресс-службе Росреестра.

Стрельцова утверждает, что в договоре стоит чужая подпись, а никакой почерковедческой экспертизы не проводилось. Год назад пенсионерка обратилась с заявлением в полицию, но там не нашли состава преступления. На данный момент органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сказали изданию в УВД по Западному административному округу Москвы.

Опрошенные СМИ юристы утверждают, что вернуть квартиру Стрельцовой вполне реально. По результатам почерковедческой экспертизы договор купли-продажи признают недействительным и женщину восстановят в правах. Ближайшее заседание суда по делу состоится через несколько недель.

В ноябре этого года стало известно про 80-летнюю пенсионерку, которая лишилась крыши над головой после смерти своего мужа. Оказалось, что 20 лет назад муж оформил недвижимость на себя, а впоследствии продал ее дочери.

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