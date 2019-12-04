Мертвую россиянку признали психически больной ради квартиры

В Курганской области суд посмертно признал женщину, подарившую квартиру дочери, психически нездоровой. Об этом пишет Znak.com.

По данным издания, 80-летняя пенсионерка изначально планировала оставить недвижимость другой, старшей дочери и составила соответствующее завещание. Но впоследствии она изменила свое решение: когда у нее произошел инсульт, старшая дочь Надежда отказалась за ней ухаживать, в то время как младшая Ирина безоговорочно согласилась.

Мать еще при жизни решила подарить квартиру Ирине, пригласила домой нотариуса и оформила дарение в присутствии свидетелей — двух соседок. В декабре 2017 года женщина скончалась, и Надежда, узнав, что не получит недвижимость по завещанию, подала иск в суд, потребовав признать договор дарения недействительным.

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Надежда утверждала, что ее мать в момент заключения договора не могла осознавать характер и значение своих действий и руководить ими. Курганские судебные эксперты с мнением истицы согласились: они нашли у скончавшейся «признаки органического повреждения головного мозга смешанного генеза с психоорганическим синдромом».

Младшая дочь утверждала, что мать была в здравом уме, и пыталась оспорить экспертизу, но потерпела неудачу. По итогам судебных разбирательств договор дарения квартиры аннулировали, недвижимость по завещанию перешла старшей дочери. Адвокат младшей планирует бороться за другой исход дела в Верховном суде. «Ирина получила справку, что ее мать не состояла на учете у психиатра. Как вообще можно посмертно, не глядя на человека, признать его неадекватным?» — цитирует юриста Znak.com.

Тем временем Ирина уже получила от представителя сестры письмо с требованием выписаться из квартиры и покинуть ее.

В ноябре еще один родственный конфликт из-за недвижимости разрешился в Иваново: суд приговорил местного жителя к тюремному заключению за попытки убийства отца. Мужчина решил завладеть долей в квартире, принадлежащей родителю, и дважды отравил пенсионера медицинскими препаратами, не предназначенными для потребления внутрь. Отец выжил, а отравителя отправили в тюрьму на десять лет.

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