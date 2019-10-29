Мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

В Москве задержали подозреваемых в подделке завещаний и присвоении 15 квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организатор преступления и его соучастники вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные «оригиналы» этих документов, отметила Волк. Затем мнимые наследники получали документы и оформляли в Росреестре право собственности. Участники преступной группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам. Конечными владельцами большинства квартир становились добросовестные покупатели.

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Подозреваемые были задержаны полицейскими одновременно по нескольким адресам. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В ходе 17 проведенных обысков были изъяты 2,5 миллиона рублей, 30 мобильных телефонов, документы, реестровые книги и наследственные дела.

Ранее сообщалось о самых популярных способах мошенников заполучить чужую квартиру. Среди них схема, при которой злоумышленники пытаются незаконно получить электронные подписи владельцев недвижимости, а также заменяют договор продажи на договор дарения и продают квартиры с нарушением прав наследования. Чаще всего, по мнению риелторов, жертвами обмана становятся пожилые люди.

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