Стало известно о завещании Криса Кельми

Российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми составил завещание незадолго до смерти. Он отписал все свое имущество бывшей жене и сыну. Об этом «Стархит» сообщил 2 декабря, но СМИ снова обратили внимание на публикацию после кончины музыканта.

По данным издания, в завещание входят коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 миллионов рублей.

«Там все в порядке, там всем хватит», — говорил Кельми.

Отмечается, что певец несколько раз проходил лечение от алкогольной зависимости, наблюдался у врачей, в том числе пребывал в реабилитационном центре в Таиланде.

Кельми, известный по хитам «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву», умер 1 января в Подмосковье. Причиной смерти стала остановка сердца.

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