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Москвичи повысят цены на квартиры

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По итогам 2019 года вторичное жилье в российской столице подорожало в среднем на 20 процентов, до 170 тысяч рублей за квадратный метр (без учета элитных объектов). В 2020-м можно ожидать, что цены еще повысятся, говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Спрос на квартиры будет стимулироваться низкими ставками по жилищным кредитам, прогнозируют эксперты. «В 2018 году можно было купить квартиру площадью 32-35 квадратных метров на "Бабушкинской" (станция метро — прим. "Ленты.ру") по цене до 6 миллионов рублей, — отмечают риелторы. — В 2019-м на аналогичные предложения стартовая цена — от 6,5 миллиона. В 2020 году, думаем, тенденция сохранится, так как ставки по ипотеке продолжают подогревать спрос на покупку жилья».

По информации «НДВ», в настоящее время цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости Москвы составляет 6,5-8 миллиона рублей, двухкомнатной — от 9 миллионов до 12 миллионов рублей, трехкомнатной — 12-18 миллионов рублей. Продажа «однушки» в среднем занимает у москвичей один-два месяца, «двушки» — два-четыре месяца, «трешки» — до шести месяцев.

Ранее в декабре в Москве признали неадекватными цены на квартиры из 90-х. По данным риелторов, в Москве переоценены порядка 95 процентов вторичных объектов бизнес-класса и элитных. Большинство из них были введены в эксплуатацию в 1990-х и начале 2000-х. Покупатели не готовы приобретать такую недвижимость.

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