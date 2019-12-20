Покупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок

Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Владельцы квартир начали вынужденно ориентироваться на ценовые запросы покупателей — в том числе в сегменте недорогого жилья, констатируют риелторы. По их мнению, спрос на «вторичку» снизился из-за продолжающегося экономического кризиса и падения платежеспособности населения. Поэтому в сегменте двух- и трехкомнатных бюджетных квартир на одного потенциального новосела приходится по три-четыре варианта. «В итоге сейчас лидерство на вторичном рынке принадлежит покупателям», — утверждают эксперты.

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Несмотря на это, существенная доля вторичного жилья в Москве выставлена на продажу по завышенным ценам, указывают в «ИНКОМ»: в премиум-классе переоценены 95 лотов, в категории двух- и трехкомнатных объектов масс-маркета — 70 процентов, в сегменте однокомнатных квартир и наиболее бюджетных «двушек» — 50 процентов.

Эксперты отмечают, что в сложившихся рыночных условиях все чаще собственники, а не покупатели, берут на себя оплату услуг риелторов и расходы на оформление сделки — так принято в странах Запада. Кроме того, эксперты предполагают, что в будущем на вторичном рынке жилья распространится еще один западный тренд: размер комиссионных будет закладываться в стоимость предложения недвижимости, указываемую в объявлении о продаже.

Ранее в декабре риелторы заявили, что в российской столице порядка 95 процентов вторичных квартир бизнес-класса и элитных выставлены на продажу по завышенным ценам. По их наблюдениям, спрос на люксовую «вторичку» в Москве, основной объем которой был введен в эксплуатацию в 90-х и начале 2000-х, снизился до минимальных показателей.

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