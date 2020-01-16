Россиян призвали поторопиться с покупкой жилья

Жилье в российских новостройках в 2020 году подорожает в среднем на 10 процентов, «вторичка» — на 6 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал недвижимости ЦИАН.

В отдельных жилых комплексах, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15-20 процентов. Опрошенные изданием эксперты традиционно ожидают максимальное увеличение стоимости весной и осенью, а также во второй половине текущего года. В связи с этим специалисты призвали поторопиться с покупкой недвижимости.

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Квартиры дорожают в первую очередь из-за обязательного перехода на эскроу-счета. Отказ от долевого строительства приводит к снижению объема предложения, что влияет на ценообразование. Среди причин аналитики выделяют еще снижение ипотечных ставок (жилье становится более доступным, соответственно, увеличивается его стоимость), рост НДС и инфляцию.

По данным «Авито Недвижимость», в целом по стране за 2019 год недвижимость на первичном рынке подорожала на 30 процентов (68 тысяч рублей за квадратный метр), а на вторичном на 5 процентов (45 тысяч рублей за квадратный метр).

Среди крупных российских городов лидером роста цен на «вторичку» стал Новокузнецк: здесь стоимость «квадрата» повысилась до 38,6 тысячи рублей, почти на 14 процентов за год.

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