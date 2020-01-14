В России насчитали более трех тысяч проблемных новостроек

По состоянию на начало января 2020-го в России насчитывается 3,13 тысячи проблемных жилых домов — новостроек, возведение которых приостановлено либо задерживается на шесть и более месяцев. Об этом сообщается на сайте Фонда защиты прав дольщиков.

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По данным фонда, с начала четвертого квартала прошлого года число таких объектов в стране сократилось на 122 единицы — 1 октября 2019-го в России насчитали 3,252 тысячи «плохих» строек. Помимо жилых зданий с сорванными сроками возведения, в реестр включаются дома, застройщики которых проходят процедуру банкротства.

В четвертом квартале 2019-го Фонд защиты прав дольщиков принял решения о восстановлении прав более чем 16 тысяч соинвесторов строительства в 21 субъекте РФ. «На цели завершения строительства или выплату компенсаций 220 проблемным домам будет направлено свыше 31 миллиардов рублей», — отмечается в сообщении.

В конце декабря минувшего года генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун предрек исчезновение проблемы с долгостроями в России. По его словам, она будет полностью решена к 2023 году — тогда в стране вообще не останется обманутых дольщиков.

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