Москвичи повысили цены на жилье

По итогам 2019-го цены на вторичные квартиры в Москве выросли, а объем предложения и активность покупателей, напротив, снизились, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С декабря прошлого года средняя сумма сделки по приобретению столичной «вторички» увеличилась на семь процентов, до 13,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Цена «квадрата» поднялась на 4,5 процента и составила почти 225 тысяч рублей (без учета стоимости элитной недвижимости).

Согласно предоставленным материалам, самое дорогое вторичное жилье предлагается покупателям в районах Хамовники, Арбат и Тверской, где квадратный метр в среднем стоит 497 тысяч, 493 тысячи и 484 тысячи рублей соответственно. Средняя стоимость квартиры в этих районах — 48-50 миллионов рублей.

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Самые доступные квартиры можно найти в Капотне (7,4 миллиона рублей за лот в среднем), в Западном и Восточном Бирюлево (7,9-8,3 миллиона), в Ивановском (8,2 миллиона) и Метрогородке (8,1 миллиона).

«В 2019 году на московском рынке недвижимости продолжился рост цен, во многом обусловленный ажиотажем, связанным с внесением поправок в закон о долевом строительстве, — поясняют в «Мире квартир». — Это коснулось не только сегмента новостроек, но и квартир вторичного рынка. В первые месяцы ушли и наиболее ликвидные варианты, и наиболее платежеспособные покупатели. Во второй половине года спрос должно было подстегнуть снижение ипотечных ставок, но данный фактор если и сработал, то лишь частичо. По сравнению с 2018-м этой осенью активность на рынке существенно ниже, а качественного предложения значительно меньше. Но цены снижаться не торопятся».

Ранее сообщалось, что в период с июля по сентябрь 2019-го московское управление Росреестра зарегистрировало на десять процентов меньше сделок с вторичным жильем, чем во втором квартале текущего года. Только за сентябрь продажи «вторички» в столице упали на шесть процентов.

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