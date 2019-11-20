Правила строительства в России решили кардинально изменить

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства в будущем, передает ТАСС.

По мнению премьер-министра, это будет лучшая гарантия того, что в стране уйдет проблема обманутых дольщиков. Медведев также отметил, что институт долевого строительства носит уникальный характер и существует только в России.

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С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья. Теперь застройщики не могут возводить дома на средства дольщиков — до ввода объектов в эксплуатацию эти деньги хранятся на специальном эскроу-счете. Таким образом, компаниям разрешено строить либо на собственные средства, либо на кредит от банка. Однако есть ряд исключений, которыми застройщики активно пользуются. По статистике Центробанка, к началу сентября текущего года как минимум в трети российских регионов не было открыто ни одного эскроу-счета.

При этом около 24 процентов строящегося жилья в России — потенциально проблемные объекты. Застройщики этих жилых комплексов не смогли получить ни банковского финансирования, ни права привлекать средства дольщиков по старым правилам. Эксперты полагают, что, вероятнее всего, основной причиной попадания в зону риска для этих девелоперских компаний стала невозможность получения банковского кредита на приемлемых для них условиях.

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